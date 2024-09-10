В Карелии иностранный специалист Муса отравил почти 100 человек вкуснейшей шаурмой с кишечной палочкой

Avia.pro - СМИ вот она, новая звезда кулинарного искусства — Муса, чьи блюда восточной кухни, оказывается, способны не только насыщать, но и буквально «перевернуть желудки» своих гостей! В Карелии, в скромной на вид хрючевальне под интригующим названием «У Мусы», случилось не просто событие, а целая гастрономическая катастрофа, достойная кулинарного триллера.
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