В Карелии иностранный специалист Муса отравил почти 100 человек вкуснейшей шаурмой с кишечной палочкой

Avia.pro - СМИ вот она, новая звезда кулинарного искусства — Муса, чьи блюда восточной кухни, оказывается, способны не только насыщать, но и буквально «перевернуть желудки» своих гостей! В Карелии, в скромной на вид хрючевальне под интригующим названием «У Мусы», случилось не просто событие, а целая гастрономическая катастрофа, достойная кулинарного триллера.