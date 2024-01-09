«Полицейский Дед Мороз» продолжает радовать детей Самарской области подарками

В Сызрани в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних вместе с общественниками поздравили детей из многодетных семей, и несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации с наступающим Новым годом и вручили им сладкие подарки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии