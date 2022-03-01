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Вспомнил о чести: ставропольский депутат потребовал от NewsTracker 10 млн рублей

Вспомнил о чести: ставропольский депутат потребовал от NewsTracker 10 млн рублей

«Испытываю нравственные страдания» Депутат думы Ставропольского края, член «Единой России» Валерий Черницов подал в Ленинский районный суд Ставрополя иск против информационного агентства NewsTracker и своего бывшего сотрудника Андрея Голосова.

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