Вспомнил о чести: ставропольский депутат потребовал от NewsTracker 10 млн рублей

«Испытываю нравственные страдания» Депутат думы Ставропольского края, член «Единой России» Валерий Черницов подал в Ленинский районный суд Ставрополя иск против информационного агентства NewsTracker и своего бывшего сотрудника Андрея Голосова.
«Испытываю нравственные страдания» Депутат думы Ставропольского края, член «Единой России» Валерий Черницов подал в Ленинский районный суд Ставрополя иск против информационного агентства NewsTracker и своего бывшего сотрудника Андрея Голосова.
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