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Шумаков: пик паводка в Оренбурге ожидают 10 апреля

Шумаков: пик паводка в Оренбурге ожидают 10 апреля

Пик паводка в Оренбурге ожидается к 10 апреля. Об этом во время заседания правительственной комиссии заявил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Шумаков, передает ТАСС.

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