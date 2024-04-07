Шумаков: пик паводка в Оренбурге ожидают 10 апреля

Пик паводка в Оренбурге ожидается к 10 апреля. Об этом во время заседания правительственной комиссии заявил руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Шумаков, передает ТАСС.