Депутат Рады Костенко: ВСУ вряд ли смогут выйти к Азовскому морю к концу года

Секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко дал интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), в котором признался, что Украине не хватает военных ресурсов, чтобы реализовать все намеченные военные цели.