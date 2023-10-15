Депутат Рады Костенко: ВСУ вряд ли смогут выйти к Азовскому морю к концу года

Секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко дал интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), в котором признался, что Украине не хватает военных ресурсов, чтобы реализовать все намеченные военные цели.
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