Прямой эфир о завершении отопительного сезона пройдет в Приангарье 9 апреля

9 апреля в 12:00 состоится прямой эфир с участием замминистра жилищной политики и энергетики Иркутской области Евгении Ветровой и начальника отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда службы государственного жилищного и строительного надзора Натальи Анисимовой.
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