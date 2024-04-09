Прямой эфир о завершении отопительного сезона пройдет в Приангарье 9 апреля

9 апреля в 12:00 состоится прямой эфир с участием замминистра жилищной политики и энергетики Иркутской области Евгении Ветровой и начальника отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда службы государственного жилищного и строительного надзора Натальи Анисимовой.