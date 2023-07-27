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30 редких фото звезд золотого века Голливуда

30 редких фото звезд золотого века Голливуда

1920–60-е годы называют «золотым веком Голливуда». Это было время, когда всей киноиндустрией управляли студии Большой пятерки, время блеска, гламура и ярких звезд вроде Мэрилин Монро, Джуди Гарленд, Элизабет Тейлор, Фрэнка Синатры, Одри Хепберн.

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