В Ростовской области волонтёры разыскивают пропавшего 10 дней назад рыбака

Добровольные помощники прочёсывают лесополосы в районе реки Егорлык в Сальском районе.В Ростовской области разыскивают рыбака из Сальска Петра Пастернака, который седьмого октября пошёл на рыбалку, но обратно так и не вернулся.
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