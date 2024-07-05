В июне 2024 года радиационный фон в Волгоградской области оставался стабильным

Радиационная обстановка в Волгоградской области остается стабильной. Специалисты Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии провели мониторинг в июне этого года и сообщили, что измеренные параметры находятся в пределах естественного фона и не превышают допустимых значений.