Филипп Киркоров пропал с афиши концерта «Золотой граммофон» в Петербурге

Ежегодная музыкальная премия в этом году пройдет без участия известного певца.Имя певца Филиппа Киркорова исчезло с афиши концерта «Золотой граммофон», который запланирован на 25 февраля в Санкт-Петербурге.
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