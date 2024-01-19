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Филипп Киркоров пропал с афиши концерта «Золотой граммофон» в Петербурге

Филипп Киркоров пропал с афиши концерта «Золотой граммофон» в Петербурге

Ежегодная музыкальная премия в этом году пройдет без участия известного певца.Имя певца Филиппа Киркорова исчезло с афиши концерта «Золотой граммофон», который запланирован на 25 февраля в Санкт-Петербурге.

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