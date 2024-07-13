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Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 13 июля 2024, полная версия

Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 13 июля 2024, полная версия

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 34-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Тихое, Волчанские Хутора, Малые Проходы и Липцы Харьковской области.

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