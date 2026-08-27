В Татарстане отремонтирован участок дороги Билярск – Ерыкла длиной 6,7 км

В Алексеевском районе РТ отремонтирован участок автодороги Билярск – Ерыкла протяженностью 6,7 км. Работы проведены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на отрезке 0,9 – 7,6 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
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