НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

115 подписчиков

В Татарстане отремонтирован участок дороги Билярск – Ерыкла длиной 6,7 км

В Татарстане отремонтирован участок дороги Билярск – Ерыкла длиной 6,7 км

В Алексеевском районе РТ отремонтирован участок автодороги Билярск – Ерыкла протяженностью 6,7 км. Работы проведены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на отрезке 0,9 – 7,6 км, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии