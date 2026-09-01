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Татар-информ

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В Сумской области ВСУ отправляют на фронт студентов военных кафедр и курсантов

В Сумской области ВСУ отправляют на фронт студентов военных кафедр и курсантов

Студентов военных кафедр и курсантов отправляют на стажировку в бригады ВСУ в Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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