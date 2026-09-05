Боец ВС России рассказал о тактике парных ударов дронов по блиндажам ВСУ

Командир взвода ударных дронов с позывным Баян рассказал о тактике парных ударов дронов по блиндажам Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Стоит ли громко выписывать в открытых источниках наши технические и тактические приёмы, особенно доступные противнику? Хiхлы ж обязательно собезьянничают, попробуют переснять.