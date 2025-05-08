Мария Захарова назвала Зеленского «террористическим чудищем»

МОСКВА, 8 мая. ФедералПресс. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова считает, что президент Украины Владимир Зеленский – «настоящее террористическое чудище», которое издевается над ветеранами.
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