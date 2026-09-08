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Царьград

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Ученые рассказали, как препарат для похудения замедлил старение и превзошёл диету

Ученые рассказали, как препарат для похудения замедлил старение и превзошёл диету

Препарат от диабета замедлил старение мышей, показало исследование.Препарат семаглутид, известный как средство от диабета и ожирения, может оказывать влияние на биологические механизмы старения.

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