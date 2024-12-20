Абхазия испытывает нервы России, совершая одну ошибку за другой. Будет ли сделан финальный ход, который разрушит отношения окончательно, порассуждал эксперт.
Абхазия совершает одну ошибку за другой, испытывая нервы России
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
А нас рать на этих дармоедов!
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13 час.
СТ
Сергей Туренко
Неблагодарные и завистливые дармоеды. Наверное нужно подумать о том, что запретить абхазцам организовывать бизнес в России и покупать недвижимость. Хватить батьдля всех хорошинькими. Не делай добра и не получишь зла.
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11 час.
Владимир Тихомиров
А в Турции так хороши дела,что они мечтают помогать каким нибудь беднякам ?
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8 час.
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