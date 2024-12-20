Абхазия совершает одну ошибку за другой, испытывая нервы России

А нас рать на этих дармоедов!

СТ

Сергей Туренко

Неблагодарные и завистливые дармоеды. Наверное нужно подумать о том, что запретить абхазцам организовывать бизнес в России и покупать недвижимость. Хватить батьдля всех хорошинькими. Не делай добра и не получишь зла.