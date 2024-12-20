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Царьград

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Абхазия совершает одну ошибку за другой, испытывая нервы России

Абхазия совершает одну ошибку за другой, испытывая нервы России

Абхазия испытывает нервы России, совершая одну ошибку за другой. Будет ли сделан финальный ход, который разрушит отношения окончательно, порассуждал эксперт.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
А нас рать на этих дармоедов!
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13 час.
СТ
Сергей Туренко
Неблагодарные и завистливые дармоеды. Наверное нужно подумать о том, что запретить абхазцам организовывать бизнес в России и покупать недвижимость. Хватить батьдля всех хорошинькими. Не делай добра и не получишь зла.
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11 час.
Владимир Тихомиров
А в Турции так хороши дела,что они мечтают помогать каким нибудь беднякам ?
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8 час.

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