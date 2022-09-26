Автоинспекторы в Карачаево-Черкесии познакомили воспитанников дошкольных организаций с Правилами дорожного движения

В рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Усть-Джегутинскому району и МОМВД России «Адыге-Хабльский» посетили воспитанников дошкольных учреждений, где организовали профилактические занятия и познакомили малышей не только с дорожными правилами, но и с работой полиции.
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