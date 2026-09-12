Перенесший операцию на мозг пациент сбежал из больницы в Благовещенске и пропал

"112" В Благовещенске ищут пациента, который сбежал из больницы после операции на головном мозге. Он ушел оттуда почти две недели назад, а теперь его вдруг заметили в поселке в 13 километрах от госпиталя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Сын иноагента Дми...
- A Журналисты пожало...
- Житель Приморья п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым