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Перенесший операцию на мозг пациент сбежал из больницы в Благовещенске и пропал

Перенесший операцию на мозг пациент сбежал из больницы в Благовещенске и пропал

"112" В Благовещенске ищут пациента, который сбежал из больницы после операции на головном мозге. Он ушел оттуда почти две недели назад, а теперь его вдруг заметили в поселке в 13 километрах от госпиталя.

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