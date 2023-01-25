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Генерал Липовой расценил слова Байдена как объявление войны России

Генерал Липовой расценил слова Байдена как объявление войны России

Председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой предоставил свою оценку словам главы США Джозефа Байдена касательно предоставления масштабного транша военной помощи с техникой и оружием для киевского режима.

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