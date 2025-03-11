Курская дуга: Остатки оккупантов стекаются в Суджу, в которой уже идут бои

Виктор Тимошевский засорять Курскую землю этим дерьмом? Только выжигать в пепел. Вместе с любителями кровавого "Сафари",приехавших в войнушку поиграть.

ВВ Владимир Витковский ... от дерьма хоть какая польза должна быть, а так- показательно вешать!!!