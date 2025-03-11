Появились все признаки, что «курская авантюра» Зеленского подходит к позорному концу, враг толпами удирает на Сумщину Ошеломительный разгром оккупантов в Суджанском районе продолжается.
Курская дуга: Остатки оккупантов стекаются в Суджу, в которой уже идут бои
Комментарии
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Виктор Тимошевский
засорять Курскую землю этим дерьмом? Только выжигать в пепел. Вместе с любителями кровавого "Сафари",приехавших в войнушку поиграть.
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20 час.
ВВ
Владимир Витковский
... от дерьма хоть какая польза должна быть, а так- показательно вешать!!!
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19 час.
Юрий Золотарев
Вот бы по Судже - да "Орешком"!! А "бандеро-русню", этих сволочей-предателей, тем более нельзя "жалеть"!! Христопродавцы, кровь русскую предали, погань проклятая!!
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11 час.
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