Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Курская дуга: Остатки оккупантов стекаются в Суджу, в которой уже идут бои

Курская дуга: Остатки оккупантов стекаются в Суджу, в которой уже идут бои

  Появились все признаки, что «курская авантюра» Зеленского подходит к позорному концу, враг толпами удирает на Сумщину Ошеломительный разгром оккупантов в Суджанском районе продолжается.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
засорять Курскую землю этим дерьмом? Только выжигать в пепел. Вместе с любителями кровавого &quot;Сафари&quot;,приехавших в войнушку поиграть.
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20 час.
ВВ
Владимир Витковский
... от дерьма хоть какая польза должна быть, а так- показательно вешать!!!
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19 час.
Юрий Золотарев
Вот бы по Судже - да &quot;Орешком&quot;!!  А &quot;бандеро-русню&quot;, этих сволочей-предателей, тем более нельзя &quot;жалеть&quot;!! Христопродавцы, кровь русскую предали, погань проклятая!!
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11 час.
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