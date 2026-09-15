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Газета.ру

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Nature: мозг выбирает риск или осторожность за полсекунды до нас

Nature: мозг выбирает риск или осторожность за полсекунды до нас

Американские нейробиологи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Калифорнийского университета в Беркли научились предсказывать решения человека за полсекунды до их совершения.

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