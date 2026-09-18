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Подмосковная команда выиграла серебро на чемпионате России по мотоболу

Подмосковная команда выиграла серебро на чемпионате России по мотоболу

Спортивный клуб «Металлург» из Видного выиграл серебро на чемпионате России по мотоболу. Об итогах турнира сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

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