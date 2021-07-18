Бритни Спирс отказалась выступать на сцене из-за опекунства отца

Конфликт между американской певицей Бритни Спирс и ее отцом Джейми Спирсом далек от завершения. В 2008 году он оформил опекунство над своей дочерью на неопределенный срок и с тех пор контролирует финансы и профессиональную деятельность артистки.
Конфликт между американской певицей Бритни Спирс и ее отцом Джейми Спирсом далек от завершения. В 2008 году он оформил опекунство над своей дочерью на неопределенный срок и с тех пор контролирует финансы и профессиональную деятельность артистки.
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