Симоньян в Казани призвала учить китайский язык

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила благодарность коллеге из Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну за добрые слова на приеме, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР.
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