Безработный житель Алексина украл алкоголь из магазина

В дежурную часть полиции с заявлением о грабеже обратилась директор магазина в Алексине. Женщина сообщила, что из торгового зала на улице Некрасова неизвестный похитил алкогольную продукцию и выручку из кассы в сумме 10 500 рублей.
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