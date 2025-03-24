Дочь умершего от инсульта барнаульца не согласна с результатами проверки Минздрава

Женщина продолжает добиваться правды после смерти отца, вовремя не госпитализированного в тяжелом состоянии Жительница Барнаула Ольга Богданова продолжает добиваться правды после смерти отца в госпитале ветеранов.
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