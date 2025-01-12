Московского повара уличили в желании примкнуть к террористам

Обвиняемому продлили арест. Он работал в одном из ресторанов национальной кухни в Москве.фото: vk.com/nakgovПовара одного из столичных ресторанов обвинили в приготовлении к участию в деятельности организации, которая признана в России террористической.
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