У задержанного по делу о взрыве в Монако нашли в подвале камеру пыток

Мужчину описывают как садиста, желавшего устраивать теракты в России.Украинская полиция обнаружила в подвале дома у одного из фигурантов дела о взрыве в Монако "камеру пыток", сообщает RT со ссылкой на собственные источники.
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