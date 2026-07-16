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Царьград

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У задержанного по делу о взрыве в Монако нашли в подвале камеру пыток

У задержанного по делу о взрыве в Монако нашли в подвале камеру пыток

Мужчину описывают как садиста, желавшего устраивать теракты в России.Украинская полиция обнаружила в подвале дома у одного из фигурантов дела о взрыве в Монако "камеру пыток", сообщает RT со ссылкой на собственные источники.

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