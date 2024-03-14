Абсолютная формула успеха, выведенная Альбертом Эйнштейном. Она доступна каждому, но одно условие: вы не должны никому ее говорить

В школе на физике от вас скрывали самое главное! фото: Legion MediaСегодня где-то в параллельной вселенной исполняется 145 лет человеку, который подарил нам теоретическую физику в том виде, в котором мы знаем ее сейчас (ну, положим, не мы, а те, кому ее положено знать), изобрел теорию относительности и вывел в свет формулу E=mc².