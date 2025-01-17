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Будет вкусно

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Раскрываю секрет идеальной манной каши, как в детстве: вкусно, просто и без комочков

Раскрываю секрет идеальной манной каши, как в детстве: вкусно, просто и без комочков

Манная каша — это блюдо, которое знакомо каждому с детства. Но задумывались ли вы, откуда появилась манная каша и как она стала таким популярным блюдом? Давайте окунёмся в её историю, а затем я расскажу, как приготовить идеальную манную кашу без комочков и подгорания.

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Комментарии
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Сергей ГряZнов
А где обещаный секрет?
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17 час.
Анна Черных
Я вообще готовлю на воде и, чтобы не было комочков, размешиваю крупу в небольшом количестве воды, а потом эту смесь выливаю в кастрюльку к общей массе воды. Ну и все время мешать, что бы не подгорела.
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17 час.
Ольга Закирова
Пропорции для манной каши испокон веков: на стакан молока 1 столовая ложка крупы. А если насыпать 3, а еще хлеще 4, ложки, то густотеря, а следствием и комочки обеспечены. А добавлять молоко или воду в процессе варки-это вообще такой СЕКРЕТ!!!
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16 час.

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