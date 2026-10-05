Магнитные бури 5–7 октября 2026: прогноз по часам и Kp

Магнитные бури 5–7 октября 2026 года окажутся наиболее заметными именно в первые часы этого периода. Утром 5 октября расчёты допускали выход геомагнитной активности к уровню слабой бури, однако уже к середине дня обстановка резко успокоилась.
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