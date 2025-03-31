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МИД России: Европейские политики пожалели об отказе от предложений Путина

МИД России: Европейские политики пожалели об отказе от предложений Путина

Политики Евросоюза жалеют, что не приняли предложения Путина по безопасности, уверены в русском МИДВ декабре 2021 года Москва обнародовала проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и НАТО.

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