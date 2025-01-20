В Калуге стартовала Всероссийская акция МВД России «Студенческий десант»

В рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» по инициативе члена Общественного совета при УМВД России по г.
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