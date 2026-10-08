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RT Russia

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RT: в протестах во Франции 8 октября участвовали более 130 тысяч человек

RT: в протестах во Франции 8 октября участвовали более 130 тысяч человек

Более 130 тыс. человек участвовали сегодня, 8 октября, в протестах во Франции, сообщил источник RT со ссылкой на данные профсоюзов.

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