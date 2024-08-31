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Цены на нефть падают, поскольку ОПЕК+ будет увеличивать добычу в октябре

Цены на нефть падают, поскольку ОПЕК+ будет увеличивать добычу в октябре

До обострения ситуации в Ливии, когда с рынка начали ежедневно изыматься сотни тысяч баррелей сырой нефти, широко распространенной была позиция, согласно которой ОПЕК+ не сможет отказаться от сокращения добычи.

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