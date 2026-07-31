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Царьград

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Дуров* теперь террорист. А что будет с Telegram?

Дуров* теперь террорист. А что будет с Telegram?

Эксперты пояснили, что будет с мессенджером Telegram после признания Павла Дурова* террористом.Вчера Росинформониторинг признал Павла Дурова*, основателя Telegram, террористом и экстремистом, он включён в особый список.

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