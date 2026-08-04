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Потеря супруги после 24 лет брака, тайная свадьба и сыроварение на балконе: как изменилась жизнь телеведущего Сергея Бабаева

Потеря супруги после 24 лет брака, тайная свадьба и сыроварение на балконе: как изменилась жизнь телеведущего Сергея Бабаева

Каждое утро миллионы зрителей видят его на экранах — подтянутого, улыбающегося ведущего программы «Доброе утро» на Первом канале.

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