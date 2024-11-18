“Миссия: Красный” от Amazon слабо стартовал в кинопрокате – сборы за дебютный у...

“Миссия: Красный” от Amazon слабо стартовал в кинопрокате – сборы за дебютный уик-энд составили $84 миллионаАналитическое агентство Box Office Mojo поделилось результатами кассовых сборов фильма “Миссия: Красный” (Red One) от студии Amazon за дебютный уик-энд.
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