Торгуются, как на Ленинградке. Только выбора нет. Кишинёв хочет снова покупать газ у «Газпрома»

Вот ведь как дело оборачивается. Оказывается, на пути в Евросоюз можно и замёрзнуть. Ибо переговоры о вступлении не означают, что сразу набегут добрые дядечки из «цветущего сада и наперебой будут предлагать газ по «пятьдесят» или бесконечные льготные кредиты на него.
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