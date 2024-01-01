Торгуются, как на Ленинградке. Только выбора нет. Кишинёв хочет снова покупать газ у «Газпрома»

Вот ведь как дело оборачивается. Оказывается, на пути в Евросоюз можно и замёрзнуть. Ибо переговоры о вступлении не означают, что сразу набегут добрые дядечки из «цветущего сада и наперебой будут предлагать газ по «пятьдесят» или бесконечные льготные кредиты на него.