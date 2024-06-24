Перестановки в Минобороны: наведение порядка или новое лицо военного ведомства?

МОСКВА (ИА Реалист). Президент Владимир Путин 17 июня назначил новых заместителей министра обороны. Первым замминистра обороны стал Леонид Горнин, а Павел Фрадков, Анна Цивилёва и Олег Савельев — заместителями министра.
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