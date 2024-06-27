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Калужские новости

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Калужанин за деньги согласился стать формальным руководителем двух организаций

Калужанин за деньги согласился стать формальным руководителем двух организаций

Житель областного центра стал фигурантом уголовного дела после того, как формально переоформил на себя фирму по просьбе незнакомцаЖитель областного центра стал фигурантом уголовного дела после того, как формально переоформил на себя фирму по просьбе незнакомца.

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