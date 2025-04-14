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В России помолодела банковская просрочка

В России помолодела банковская просрочка

В начале 2025 года доля «молодой» просрочка долгов перед банками превысила 40 процентов рынка. О «помолодевшей» задолженности со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщает Forbes.

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