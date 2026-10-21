В отличие от официального Кишинева, молдавское общество не питает добрых чувств к бандеровскому режиму на Украине.
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