Теперь жители семи городов Курской области могут получить услуги погребения и похоронного дела через портал Госуслуг, включая предоставление мест для захоронения, установку намогильных сооружений и уход за местом захоронения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- M Средства для сниж...
- КЗ Средства для сниж...
- РР «Голливудские игл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым