Кинолог рассказал о важном элементе коммуникации у собак

Процесс обнюхивания у собак — это важное взаимодействие, позволяющее им социализироваться. Запрещать его питомцам нельзя, рассказал 7 апреля президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
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