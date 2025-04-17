Эксперты представили сценарии развития экономики России

Российскую экономику по итогам 2025 года ждет два возможных сценария: либо управляемое торможение и снижение инфляции до 6,5–7%, либо околонулевой рост, говорится в прогнозе рейтингового агентства «Эксперт РА».
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