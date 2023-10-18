Захарова назвала удар по больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания

Россия расценивает удар по больнице в секторе Газа в качестве преступления и акта расчеловечивания. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках эфира на радио Sputnik.
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