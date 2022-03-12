Лавиолетт о добивании Кузнецова с ленточки после броска Овечкина: «Он был прав на 100%. Алекс свой гол забьет»

Главный тренер «Вашингтона» оправдал Кузнецова, лишившего Овечкина гола.  В первом периоде матча против «Ванкувера» (4:3 ОТ) Евгений добил с ленточки шайбу, которая стремилась в ворота после броска Александра Овечкина.

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