ИА Новороссия Коллаж NovorosInform История с инспектором Сергеем Кузнецовым, скупавшим элитные апартаменты в Дубае на взятки, вскрыла не только коррупционную схему в столичном ГИБДД, но и системные проблемы.
Старлея ГИБДД с пятью квартирами в Дубае сгубила женщина: "Худшее начнётся, когда он выйдет из тюрьмы"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Писарчук Дмитрий
А как же цифровизация налоговой? Или запускать её в работу грозит спокойствию власть предержащих?
Ответить
23 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Так ещё и по удо выйдет!!!!
Ответить
19 час.
ВУ
Варлам Устрялов
почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.
Ответить
19 час.
Свежие комментарии